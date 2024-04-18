Песков ответил на вопрос о ситуации с задержанием главы МЧС Чечни

Вопросы о ситуации с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева следует направить уполномоченным ведомствам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. News.ru

«Вы знаете, это не наш вопрос. Это вам нужно просто в упомянутые ведомства позвонить и там справляться», — сказал он. Газета.Ru

Ранее в ряде СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина, похожий на руководителя республиканского МЧС, отказывается подчиниться требованиям остановивших его за езду по встречной полосе сотрудников полиции. Официальных подтверждений личности правонарушителя не было. ТАСС