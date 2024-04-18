В Уставе Краснодара изменили дату основания города

В Уставе Краснодара установили новую официальную дату образования Екатеринодара: теперь вместе привычного 1 января 1794 года (по старому стилю) будет указан период "1793-1794 годы".

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Поправки поддержали депутаты городской Думы на очередном заседании в четверг, 18 апреля. Участие в его работе приняли глава Краснодара Евгений Наумов и прокурор краевого центра Александр Лихонин, сообщили в пресс-службе мэрии.