В Уставе Краснодара изменили дату основания города
В Уставе Краснодара установили новую официальную дату образования Екатеринодара: теперь вместе привычного 1 января 1794 года (по старому стилю) будет указан период "1793-1794 годы".
Поправки поддержали депутаты городской Думы на очередном заседании в четверг, 18 апреля. Участие в его работе приняли глава Краснодара Евгений Наумов и прокурор краевого центра Александр Лихонин, сообщили в пресс-службе мэрии.
"В кубанской историографической литературе уже более 100 лет ведется дискуссия по поводу точной даты образования нашего города, - отметил заместитель директора правового департамента Михаил Димитренко. - Существуют различные точки зрения, но не будет ошибкой, если в Уставе будет предусмотрено, что город Краснодар-Екатеринодар основан казаками в период 1793-1794 годов для защиты южных рубежей России".