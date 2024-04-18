Анонсирован разговор Путина с пережившим покушение губернатором

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 апреля, пообщается с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, на которого было совершено покушение. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«У президента сегодня будет видео-конференц-связь с мурманским губернатором Андреем Чибисом. Он вышел на работу. Все ему желали скорейшего выздоровления, вот, сегодня он будет разговаривать с президентом», — сказал Песков.

Помимо этого, глава государства поговорит по видеосвязи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Покушение на Андрея Чибиса было совершено вечером в четверг, 4 апреля. Напавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. При задержании мужчина был ранен в ногу сотрудником Росгвардии, дежурившим на мероприятии, свои действия подозреваемый объяснил голосами в голове. Впоследствии выяснилось, что напавший на губернатора принимал сильнодействующие препараты. Его арестовали на два месяца.

Чибиса выписали из больницы и отправили домой через восемь дней посшле покушения — 12 апреля. Сам губернатор рассказал, что врачи выписали его под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям», а само лечение обошлось без осложнений.