Песков ответил на вопрос о ситуации с задержанием главы МЧС Чечни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос по поводу ситуации с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что данный вопрос не является прерогативой Кремля.

«Это вам нужно просто в упомянутые ведомства позвонить и там справляться», — сказал пресс-секретарь.

О задержании Цакаева в Дагестане стало известно 17 апреля. Сам инцидент произошел в воскресенье, 14 апреля. Сообщается, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС.

В России отреагировали на задержание главы МЧС Чечни в Дагестане

По информации издания «Подъем», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате машину остановили при помощью ежа — противоавтомобильного заграждения. Водителя выволокли из салона и положили лицом в асфальт. Документов у него с собой не оказалось.