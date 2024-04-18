Переживший покушение российский губернатор вернулся к работе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, 4 апреля переживший покушение на свою жизнь, вернулся к работе. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина в беседе с «Интерфакс».

По ее словам, в четверг, 18 апреля, Чибис официально вышел с больничного.

«При этом совещаниями и рабочими вопросами [губернатор] занимается с момента выхода из больницы», — подчеркнула Сечкина.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 18 апреля с Чибисом планирует переговорить президент России Владимир Путин. Подробности о темах беседы представитель Кремля не раскрыл.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда он выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. Как стало известно, на губернатора напал 42-летний Александр Быданов, который ранил политика ножом в живот. Полицейским задержанный объяснил, что хотел расправиться с главой Мурманской области, потому что он ему не нравился как политик.

После покушения раненый губернатор проходил лечение в палате интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы. 9 апреля политика перевели в отделение хирургического профиля, а уже через три дня отправили долечиваться домой.