Песков: Франция нарушает свою правовую систему, арестовывая собственность россиян

Французские власти, арестовывая собственность российских граждан, нарушают основы своей же правовой системы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Любое посягательство на частную собственность «является нарушением любых законов», французские власти подрывают основы своей правовой системы, заявил Песков, передает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на сообщения прессы об аресте в стране виллы, которая якобы принадлежала одному из российских бизнесменов.