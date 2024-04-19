В Совфеде посмеялись над словами Бербок о российских шпионах

Русофобия довела НАТО и главу внешнеполитического ведомства Германии Анналену Бербок до паранойи, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. Таким образом он оценил недавние подозрения немецкого министра в том, что РФ якобы может вербовать агентов в ФРГ.

Натовская пропаганда до сих пор одержима паранойей и на каждом шагу видит русских шпионов — непонятно только, с какой именно целью все это делается. То же касается заявления Бербок о российских шпионах. Либо хотят привлечь внимание, либо просто бредят, — сказал собеседник.

Накануне Бербок вызвала российского посла Сергея Нечаева из-за задержания двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы. Генпрокуратура ФРГ назвала задержанных «германо-российскими гражданами». В надзорном ведомстве рассказали, что, по версии следствия, они планировали диверсии на территории страны, чтобы подорвать «усилия Германии по военной поддержке Украины».

Среди задержанных фигурирует Дитер С. Ему вменяют попытку подрыва, поджога и шпионажа. В ведомстве считают, что мужчина контактировал с «человеком, связанным с российской спецслужбой», с октября 2023 года. Утверждается, что подозреваемый входил в одно из подразделений ДНР с декабря 2014 года по сентябрь 2016 года. Другой задержанный начал ему помогать с марта 2024 года.