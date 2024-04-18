Кремль прокомментировал новый пакет от США Украине

Вашингтон ищет различные способы для того, чтобы Украина продолжала боевые действия против России. При этом Киев еще и обкладывают долгами. Данная стратегия — излюбленная для США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал анонс нового пакета помощи для Украины со стороны США.

«В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные способы, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. Де-факто здесь идет провоцирование Украины со стороны США на дальнейшие боевые действия против России. С обеспечением гарантированной прибыли США. При этом Киев еще и обкладывают долгами. Это излюбленная колониальная практика со стороны Вашингтона. Но это не изменит ситуации на фронте для украинской стороны», — подчеркнул Дмитрий Песков во время коенференц-колла.

Его слова передает корреспондент URA.RU.