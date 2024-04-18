Песков объяснил, почему Путин поставил на место Моора во время обсуждения паводков

Президент РФ Владимир Путин отчитал губернатора Тюменской области Александра Моора за неуважительное отношение к жителям своего региона. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Пути всегда очень внимательно относится к людям и требует от представителей власти конкретных выражений, когда речь идет о людях, их бедах, заботах. В этом плане он очень требователен», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Его слова передает корреспондент URA.RU.