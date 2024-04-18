Захарова оценила четыре принципа Китая в решении конфликта на Украине

Российская сторона уважительно относится к стремлению Китая способствовать справедливому решению конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя предложенные председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином четыре принципа урегулирования кризиса на Украине, передает ТАСС.

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«Мы высоко оцениваем изложенные подходы, сформулированные нашими китайскими друзьями, и, безусловно, с уважением относимся к их искреннему стремлению способствовать справедливому и устойчивому урегулированию», — сказал она.

16 апреля заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ позитивно относится к озвученным Си Цзиньпином четырем принципам урегулирования конфликта на Украине.

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До этого Си Цзиньпин призвал в первую очередь позаботиться о поддержании мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстных целей.

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