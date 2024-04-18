Захарова призвала Макрона пройти проверку на искренность после слов о перемирии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала президента Франции Эмманюэля Макрона подкрепить делом его слова о важности перемирия на период Олимпиады.

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Как отметила дипломат, пройти проверку на искренность французскому лидеру поможет, в первую очередь, отказ от направления Киеву боевой техники. До тех пор, по мнению Марии Захаровой, инициатива Макрона не представляет собой ничего большего, чем общие рассуждения, при этом в реальности блок НАТО заинтересован в эскалации конфликта.

"Мы слышим агрессивную риторику, подзуживание киевского режима, воодушевление его на дальнейшие преступления", - прокомментировала официальный представитель МИД РФ нынешнюю политику альянса, в подходах которого "растворяется" Франция, теряя свой суверенитет.

Ранее Макрон заявил, что он прорабатывает возможность обеспечить перемирие на время Олимпиады в июле-августе текущего года. Для этого, по его словам, он намерен обратиться за поддержкой, среди прочих, и к председателю КНР Си Цзиньпиню.