В России мэр назвал врунами обратившихся к Путину горожан
Мэр Невинномысска Михаил Миненков назвал ложью видеообращение жителей города, живущих в признанном аварийном здании. Слова главы города приводит издание «Подъем».
Группа горожан записала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором жители заявили о возможном сговоре губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с иноагентами. По мнению записавших видео людей, об этом свидетельствует то, что власти региона заставляют их выехать из признанного аварийным здания.
«Там [на видео] такое вранье! Половина, а то и 90 процентов», — заявил Миненков.
Он пояснил, что дом мог быть признан аварийным по решению суда. Вопрос с жильцами решается в правовом русле, отметил он.
«Нельзя играть на чувствах, на горе людей», — добавил мэр Невинномысска.
По информации издания, в городской администрации недобросовестно исполнили обязанность по переселению жителей из аварийного жилья. Возбуждено уголовное дело о халатности, расследование взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Путин упрекнул губернатора Тюменской области
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе было возбуждено уголовное дело о халатности из-за нерасселенных аварийных домов. Обвинение против конкретных лиц пока не выдвинуто.