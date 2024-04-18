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МИД: прекращение поставок оружия ВСУ покажет искренность идеи Парижа о перемирии

Франция должна прекратить поставлять вооружения на Украину, чтобы показать искренность инициативы о перемирии, с которой выступил президент республики Эммануэль Макрон.

Захарова подсказала Макрону способ показать искренность идеи о перемирии
© РИА Новости

С заявлением об этом выступила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мне кажется, что проверкой на искренность подобных предложений, заявлений, должно стать прекращение поставок вооружений», — сказала она.

Ранее президент Франции заявил, что Париж будет добиваться прекращения огня в зоне СВО на время проведения Олимпийских игр — 2024.

Политика
Эммануэль Макрон
Мария Захарова
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Франция