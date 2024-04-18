В Москве могут отменить салют в День Победы

Праздничный фейерверк в Москве может быть отменен из-за соображений безопасности. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Салюта, может, и не будет, если сочтут, что это небезопасно и отвлекает наши силы и средства противовоздушной обороны. Поэтому все сделаем для того, чтобы люди отметили этот великий праздник комфортно и безопасно», – подчеркнул он.

По словам Виктора Соболева, причиной отмены праздничного фейерверка может стать возможное затруднение работы силовых структур и средств противовоздушной обороны.

«Особые меры будут, я уверен, что все средства, которые должны обеспечить защиту с воздуха, будут приведены в полную боевую готовность», – заверил депутат.

Парламентарий добавил, что руководство страны и регионов, включая мэра Москвы, примет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан в День Победы.

Стало известно, в каких регионах России не пройдет парад в честь Дня Победы

Напомним, в мае россияне отметят два праздника – Праздник весны и труда 1 Мая и День Победы 9 Мая. Вместе с ними придут и длительные выходные, которые будут разделены на две части.