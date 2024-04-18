Россия передала Всемирной организации здравоохранения все собранные данные об атаках украинских военных на российских врачей и медучреждения, однако никакой ответной реакции не последовало, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Речь идет об обстрелах со стороны ВСУ медобъектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Брянской и Херсонской областях.

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Что сделала ВОЗ с этими данными? Ничего. Эти сведения не нашли отражения в публикациях ВОЗ, — сказала дипломат.

В марте украинская армия обстреляла из артиллерии Каховский муниципальный округ Херсонской области. Один из снарядов попал в газораспределительную станцию, под огнем также оказалась Каховская центральная районная больница. По словам губернатора Владимира Сальдо, ВСУ били по медучреждению кассетными боеприпасами. Местные власти зафиксировали по меньшей мере десять взрывов.

Ранее мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что были повреждены гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе, а также жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.