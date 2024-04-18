Украина продолжает открыто анонсировать планируемые теракты по территории Российской Федерации, но реакции западных стран на это нет. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Газета.Ru

Она поставила вопрос, как бы ощущали себя на Западе общественность, официальные структуры и спецслужбы, если бы военные эксперты третьих стран публично обсуждали, например, организацию подрывов мостов в Германии, в Португалии, евротоннеля под Ла-Маншем «тоже где-нибудь на страницах The Sun, в журнале Time или Washington Post». «Что бы сделали с этими изданиями, и что бы сделали с теми экспертами, которые подобное предлагают?», - заметила Захарова. ТАСС

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти Украины готовят план нового контрнаступления, предусматривающий в том числе разрушение Крымского моста. RT на русском