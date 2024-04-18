Захарова описала действия украинцев за рубежом после закона об ужесточении мобилизации

Украинцы после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским закона об ужесточении мобилизации штурмуют посольства за рубежом, чтобы обменять паспорта и не возвращаться в страну.
Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За рубежом Украины паника. Уже образовались километровые очереди испуганных граждан Украины, которые штурмуют посольства, чтобы успеть до вступления закона в силу 16 мая обновить свои паспорта и не возвращаться на территорию Украины", - сказала Захарова.