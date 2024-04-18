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Захарова: украинцы после закона об ужесточении мобилизации штурмуют посольства за рубежом

Украинцы после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским закона об ужесточении мобилизации штурмуют посольства за рубежом, чтобы обменять паспорта и не возвращаться в страну.

Захарова описала действия украинцев за рубежом после закона об ужесточении мобилизации
© РИА Новости

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За рубежом Украины паника. Уже образовались километровые очереди испуганных граждан Украины, которые штурмуют посольства, чтобы успеть до вступления закона в силу 16 мая обновить свои паспорта и не возвращаться на территорию Украины", - сказала Захарова.
Политика
Владимир Зеленский
Мария Захарова
МИД России
Украина