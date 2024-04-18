Володин объяснил необходимость закона об иноагентах для всех стран

Любая страна, которая хочет стать суверенным государством, должна принять закон об иностранных агентах, противники же этой инициативы действуют в интересах других государств, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в Telegram-канале. Lenta.ru

«В Грузии бушуют страсти. Обсуждается закон об иноагентах. Его критики говорят, что принятие законопроекта выгодно России. В этой связи правильно сказать следующее: любая страна, если хочет стать суверенным государством, где народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, суть которого заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела», - отметил он. ТАСС

Он напомнил, что история закона об иноагентах началась в 1938 году в США, и отметил, что его нормы до сих пор остаются самыми жесткими в мире. News.ru