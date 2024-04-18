Володин объяснил, зачем США устраивать погромы в Грузии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что протесты в Грузии из-за потенциального введения в стране закона об иностранных агентах организованны с подачи США. По его словам, Вашингтон таким образом показывает свое влияние и превосходство над остальными странами. Если что-то идет вразрез с интересами американцев, они будут препятствовать этому.

«Ровно это (протесты с подачи США — прим. URA.RU) происходит в Грузии. <…> Все из-за политики Вашингтона, в основе которой принцип собственной исключительности, превосходства американцев над другими, а также двойных стандартов. <…> Одним странам, если они готовы служить Вашингтону, — можно принимать законы об иноагентах. Но только с разрешения США. Другим — нельзя», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Он уточнил, что тем, кто противоречит американским интересам, США будут мешать, организуя уличные протесты и оказывая другое внешнее давление.

Ранее Комитет парламента Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах. Парламент страны поддержал инициативу. После этого на улицах страны начались беспорядки. В связи с этим в Тбилиси возле здания парламента произошли столкновения между протестующими и полицией.