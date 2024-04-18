Глава Воронежской области обратился к жителям региона после атаки БПЛА

Глава Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сообщение губернатора опубликовано в Telegram.

Ночью Воронежская область была атакована украинским беспилотником и метеозондами.

Губернатор призвал жителей при обнаружении фрагментов беспилотника не приближаться и не трогать их. Он также посоветовал предупредить окружающих о возможной опасности и сообщить силовикам об обнаружении обломков беспилотника.

Губернатор раскрыл подробности атаки метеозондов и дрона на Воронежскую область

Ранее украинский беспилотник обнаружили в Тверской области. Летательный аппарат лежал в лесу с зимы и был случайно найден одним из местных жителей. Аппарат был начинен взрывчаткой. Его обезвредили прибывшие на место специалисты.