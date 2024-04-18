Путин включил главу Верховного суда РФ в состав Комиссии по назначению судей

Российский глава Владимир Путин внес изменения в состав Комиссии при президенте страны по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В состав Комиссии включена Ирина Подносова, Накануне она была назначена Путиным на должность председателя Верховного суда РФ. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Внести в состав Комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий следующих лиц <…> Подносова И. Л.», — следует из соответствующего документа, подписанного Владимиром Путиным.

Данная судебная Комиссия образована с целью обеспечения реализации конституционных полномочий президента РФ по назначению судей и прекращению их полномочий. Данная Комиссия действует в рамках Федерального закона «О судебной системе Российской Федерации». Ранее Подносова была заместителем главы Верховного суда Вячеслава Лебедева.