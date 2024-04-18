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Путин включил главу Верховного суда РФ в состав Комиссии по назначению судей

Российский глава Владимир Путин внес изменения в состав Комиссии при президенте страны по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В состав Комиссии включена Ирина Подносова, Накануне она была назначена Путиным на должность председателя Верховного суда РФ. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Путин включил главу Верховного суда РФ в состав Комиссии по назначению судей
© Ura.Ru
«Внести в состав Комиссии при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий следующих лиц <…> Подносова И. Л.», — следует из соответствующего документа, подписанного Владимиром Путиным.

Данная судебная Комиссия образована с целью обеспечения реализации конституционных полномочий президента РФ по назначению судей и прекращению их полномочий. Данная Комиссия действует в рамках Федерального закона «О судебной системе Российской Федерации». Ранее Подносова была заместителем главы Верховного суда Вячеслава Лебедева.