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В России отреагировали на признание Зеленским участия ВСУ в обстреле Крыма

Россия ответит Украине на удары по Крыму после признания президентом республики Владимиром Зеленским причастности Киева к атаке, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на слова украинского лидера.

В России отреагировали на признание Зеленским участия ВСУ в обстреле Крыма
© РИА Новости
«Как он и сказал, понятно, что за этими действиями стоит Украина. Нам соответствующим образом надо отвечать и уничтожать те объекты, с которых они потенциально могут наносить удары по нашим территориям. Его заявление — как продолжение агрессии против нашей страны», — сказал депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что за атакой на военный аэродром в крымском Джанкое стоит Киев. Он сообщил, что именно этот объект был целью удара. Политик также поблагодарил украинских солдат и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского за операцию.

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«Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость», — сказал украинский лидер.

Официально Министерство обороны и власти Крыма не сообщали об атаке. Однако утром 17 апреля жители полуострова рассказали о звуках взрывов и пожаре в районе аэродрома. Очевидцы утверждали, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

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