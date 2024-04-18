Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новую оговорку президента США Джо Байдена, который запретил Израилю нападать на собственный город. В своем Telegram-канале она отметила, что политику осталось только запретить самому себе участвовать в выборах.

Ранее в ходе общения с журналистами Байден заявил, что запретил Израилю нападать на расположенный на территории еврейского государства город Хайфу.

«Ему осталось только самому себе запретить в выборах участвовать», — написала Захарова.

Байден запретил Израилю нападать на израильский город

Она добавила, что это было бы смешно, если бы Байден не направлял миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений в конфликты по всему миру.

В начале марта президент США также оговорился — он пообещал переброску гуманитарной помощи по воздуху на Украину вместо сектора Газа. Также он сказал, что Вашингтон будет работать над «открытием других маршрутов для гуманитарной поддержки Украины». После этого Байден все же переключился на сектор Газа и признал, что поступающей туда помощи недостаточно.