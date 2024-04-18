Захарова прокомментировала запрет Байдена Израилю нападать на Израиль

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова президента США Джо Байдена о том, что он запретил Израилю нападать на расположенный на территории еврейского государства город Хайфа.

«Ему осталось только самому себе запретить в выборах участвовать», — написала она.

Дипломат добавила, что заявление американского президента было бы смешным, если бы он «не направлял миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений на войны по всему миру».

Ранее президент США Джо Байден во время общения с журналистами заявил, что запретил Израилю нападать на Хайфу.

Байден запретил Израилю нападать на израильский город

16 апреля Джо Байден вновь допустил оговорку в присутствии журналистов, поблагодарив премьер-министра Чехии Петра Фиалу за «поддержку народом Чехословакии» Украины. После оговорки американский лидер поспешил исправиться. Он уточнил, что имел в виду поддержку Чешской Республикой украинского народа.