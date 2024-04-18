Краснов прибыл в Венесуэлу с рабочим визитом

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Венесуэлу, где проведет ряд встреч, передает корреспондент ТАСС.

Краснов прибыл в международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе.

Российский генпрокурор намерен провести ряд встреч с руководителями венесуэльских правоохранительных ведомств и подписать соглашение о сотрудничестве.

В Генеральной прокуратуре РФ отметили, что это первый рабочий визит делегации российского надзорного ведомства в Венесуэлу.