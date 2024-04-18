Две российские политические партии объединятся

Фракции «Новые люди» и «Партия Роста» 19 апреля объединятся под названием «Новые люди», переименования не будет. Об этом сообщили в пресс-службе российской политической партии.

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Пока неизвестно, какую должность может занять глава «Партии Роста» Борис Титов. В пресс-службе уточнили, что по уставу «Новых людей» у должности первого заместителя председателя фракции нет, сообщает ТАСС.

«Новые люди» и «Партия Роста» приняли решение об объединении. 24 декабря 2023 года подписи под документом поставили лидеры фракций — Алексей Нечаев и Борис Титов.

Последний отметил, что обе команды давно объединились, а 24 декабря «объединяются партиями». Нечаев добавил, что на сегодняшний день фракциям необходима оптимальная экономика, которая будет развивать бизнес, и направить ее в нужное русло «может только сильное профессиональное государство».

Ранее стало известно, что ЛДПР может объединиться с Партией дела. Фракция принадлежит предпринимателю Константину Бабкину. Секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин не исключил объединения с другими партиями, но не уточнил, о каких именно идет речь.