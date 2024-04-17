РФ в СБ ООН предложила рассмотреть санкции против нарушителей резолюций органа

Россия предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос введения санкций в отношении нарушителей ближневосточных резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Единственным способом остановить разрастание катастрофы в Газе является незамедлительное и повсеместное прекращение огня для обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа ко всем нуждающимся газовитянам, а также для предотвращения угрозы дальнейшего расширения масштабов кризиса. <...> Еще раз напоминаю, невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета Безопасности должно вести к введению санкций против нарушителей. Мы считаем, что Совет должен рассмотреть этот вопрос безотлагательно", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.