Астрологов и медиумов хотят объявить вне закона

Сейчас в российских законах и правовых актах рангом пониже встречаются упоминания астрологов, спиритов, хиромантов и медиумов. Это позволяет легализовать их коммерческую деятельность, идущую во вред россиянам, считают в Госдуме. Депутат Николай Николаев предложил исключить оккультно-магическую терминологию из основных документов и отправил соответствующий запрос премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

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Магия от гастрита

Количество россиян, не верящих в сверхъестественное, выросло в полтора раза за последние двадцать лет — с 15 до 24 процентов, сообщил ВЦИОМ. Но услуги астрологов, магов и гадалок остаются популярными: о востребованности говорит число предложений. Рандомное объявление в Сети, на поиск которого потребовались десять секунд, обещает услуги «потомственного мага». Он и порчу снимет, и печать одиночества сорвет, а заодно вылечит целый список заболеваний от цистита и гастрита до рака и бесплодия.

Зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев попросил кабмин исправить ситуацию. В своем обращении он отметил, что отдельные правовые документы оперируют понятиями «астролог», «услуги оккультно-магического характера», «хироманты», «спириты» и «медиумы».

Например, в общероссийские классификаторы продукции по видам экономической деятельности включены услуги астрологов, хиромантов и спиритов, а также деятельность астрологов и медиумов. А статья 50 закона об охране здоровья упоминает оказание услуг оккультно-магического характера в качестве исключения: они не относятся к народной медицине. А вот определений всех этих понятий в законах нет.

Упоминание в правовых актах служит для легализации предпринимательской деятельности, приносящей доход так называемым магам и хиромантам, сказано в обращении. А вера в астрологию и другие лженаучные идеи вредит интересам россиян, в том числе их здоровью и благосостоянию. Депутат предложил рассмотреть исключение «магических» понятий из российских правовых документов.

Ответ пришел от Минздрава. Там считают, что исключать понятие «услуг оккультно-магического характера» из закона об охране здоровья нецелесообразно: мол, если убрать термины, это не приведет к тому, что подобная деятельность исчезнет. А если в законе не будет упомянуто, что магические услуги не относятся к народной медицине, их будут предлагать под видом нее.

Инопланетян нет, а духи есть

Упоминание антинаучных явлений в правовых актах позволяет заинтересованным лицам распространять эти идеи, сказал «Парламентской газете» Николай Николаев. Кроме того, это означает, что на государственном уровне признают наличие подобной деятельности. «Медиум — это тот, кто вызывает духов умерших. Упоминая в любом виде в законодательстве или в нормативной базе такие услуги, государство соглашается, что можно говорить с духами», — считает парламентарий.

Магические услуги, упомянутые в законе об охране здоровья, подразумевают, что деятельность имеет под собой основания: ее можно запрещать, разрешать, регулировать. «У нас же нет в законодательстве никаких норм, связанных с инопланетянами? Потому что государство исходит из того, что инопланетян нет», — отметил Николаев.

По его словам, любое упоминание подобных вещей приводит лишь к развитию мошенничества. Люди что-то обещают, да хоть беседу с Наполеоном, берут за это деньги, но обещание по понятным причинам не сбывается. А значит, услуга не оказана.

Бросок монетки точнее звезд

В декабре прошлого года комиссия по борьбе с лженаукой Российской академии наук выпустила меморандум «О лженаучности астрологии». Комиссия порекомендовала россиянам не пользоваться услугами астрологов при принятии важных жизненных решений, поскольку это может иметь негативные последствия, а уже полученные консультации не воспринимать всерьез.

Научные проверки не подтверждают астрологические предсказания, подчеркнули ученые в документе. Так, в Индии, где астрология особенно популярна, проверку провели астрофизик Джайант Нарликар и его коллеги. К исследованию привлекли 27 астрологов и даже один астрологический институт. По данным о времени и месте рождения школьников звездочеты должны были определить, кто из ребят успевает в учебе, а кто отстает в умственном развитии. Астрологический институт дал 102 правильных ответа из 200. Это точно такой же результат, как если бы исход определяли броском монетки, сообщили авторы меморандума. Средний индивидуальный результат составил около 17 верных ответов из 40 попыток. Лучший — 24 из 40.

Если Телец просыпал соль

В марте 2024 года ВЦИОМ провел большой опрос, посвященный вере россиян в магов и экстрасенсов. 11 процентов респондентов допускают существование сверхъестественной силы, еще 10 процентов верят в приметы, 7 процентов — в гороскопы. Переселение душ считают реальным 6 процентов россиян, колдовство и магию — 5 процентов, а 4 процента уверены в существовании инопланетян.

Почти каждый четвертый россиянин смотрит телепередачи или видео в интернете о сверхъестественных способностях, колдунах, магах и астрологах, но серьезно относятся к такому контенту только 8 процентов.

Зато абсолютное большинство жителей страны знают свой знак зодиака — 97 процентов. Астрологическими прогнозами интересуются каждая вторая женщина и каждый третий мужчина. И чем взрослее человек, тем больше интерес: о нем сообщили 48 процентов людей старше 60 лет.