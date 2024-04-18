Полянский уличил представителя США в СБ ООН в распространении фейков

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский уличил зампостпреда США при организации Роберта Вуда в распространении дезинформации. Об этом сообщает РИА Новости.

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Таким образом он прокомментировал высказывание американского коллеги о том, что Россия и Китай заблокировала проект резолюции США, в которой не содержалось требования немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Утверждения о том, что из-за этого Совет безопасности ООН не смог призвать к защите гуманитарных работников Полянский назвал откровенной ложью и манипуляцией. Дипломат напомнил, что такой призыв уже содержится в других резолюциях.

«Это уже не первый раз, когда американская делегация как наперсточник пытается ввести международную общественность в заблуждение», — отметил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля.