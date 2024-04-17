В Госдуме оценили решение убрать обществознание в 6-8 классах

Решение убрать обществознание в 6-8 классах можно назвать оправданным, считает председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Как он отметил в беседе с НСН, из-за этого решения предмет не исчезнет из ЕГЭ.

Депутат отметил, что учебники по обществознанию 6-8 классов построены по принципу цикличности, то есть, в них материал объясняется дважды: сначала в 6-8 классах, потом в 10-11. По мнению парламентария, дети в 8 классе не понимают, что такое социальная стратификация. Кроме того, в учебнике по этому предмету есть политологические расхождения.

Для меня непонятно: зачем тратить столько времени на изучение одного и того же? Я бы лучше больше читал с детьми великую русскую литературу, либо занимался бы изучением истории. Обществознание в этом случае не исчезнет из ЕГЭ. Я нахожу решение отказаться от предмета в 6-8 классе оправданным, — объяснил Смолин.

Ранее другой депутат Госдумы, Анатолий Вассерман, заявил, что обществознание будет серьезно изменено как школьный предмет, но полностью его не исключат из программы. По его словам, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

До этого стало известно, что этот предмет уберут из программы обучения шестого, седьмого и восьмого классов, что следует из приказа Минпросвещения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.