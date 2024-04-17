Минюст включил в список нежелательных «Фонд Бориса Немцова»

Минюст добавил в список нежелательных иностранных организаций немецкий «Фонд Бориса Немцова за свободу» и немецкий Фонд имени Фридриха Науманна за свободу, следует из реестра на сайте ведомства.

Также список пополнила украинская «Общественная организация Центр Гражданских Свобод».

«Фонд Бориса Немцова за свободу» основан в немецком Бонне в 2015 году дочерью Бориса Немцова Жанной. С 2016 года фонд в сотрудничестве с фондом Фридриха Наумана вручает премию Бориса Немцова. В 2022 году премию получил президент Украины Владимир Зеленский.