Путин упрекнул губернатора Тюменской области

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов не называть «упертыми» тех людей, которые отказались эвакуироваться из зоны паводков. Об этом сообщает РБК.

Такое заявление он сделал во время совещания по ситуации с паводками в России. Выступая на совещании, губернатор Тюменской области Александр Моор назвал «упертыми» тех людей, которые отказались от эвакуации.

Более 13,7 тысячи жителей Курганской области эвакуированы из зон подтопления

«Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях говорить. Не надо. <...> Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете, и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено», — ответил на это Путин.

17 апреля Путин провел совещание с правительством России о ситуации с паводками в регионах страны.