Рябков заявил об отказе от моратория на размещение РСМД из-за действий США

РФ откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на своей территории в случае развертывания США таких систем в любой точке мира, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. ТАСС

«Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать отказ от упомянутого моратория. Когда это произойдет — вопрос открытый. Мораторий был объявлен президентом, соответственно, любые решения на этот счет принимаются у нас на высшем уровне», — отметил дипломат. Lenta.ru

При этом российский дипломат подчеркнул, что Вашингтону стоит осознавать, что для него период относительной стабильности в этой сфере закончится. Газета.Ru