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Рябков исключил скорое возобновление СВПД

Перспективы скорого полноформатного возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не просматриваются. Об этом заявил в журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков исключил скорое возобновление СВПД
© ТАСС
"Я не предполагаю, что вопрос о восстановлении полноформатного осуществления СВПД будет актуален в ближайшее время", - указал замминистра.

Он подчеркнул, что актуальности этому вопросу не придают и приближающиеся выборы президента США.

"В США иранская тема всегда исключительно разогрета и зачастую используется как инструмент внутриполитического сведения счетов", - добавил он.
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