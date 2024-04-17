Рябков исключил скорое возобновление СВПД
Перспективы скорого полноформатного возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не просматриваются. Об этом заявил в журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не предполагаю, что вопрос о восстановлении полноформатного осуществления СВПД будет актуален в ближайшее время", - указал замминистра.
Он подчеркнул, что актуальности этому вопросу не придают и приближающиеся выборы президента США.
"В США иранская тема всегда исключительно разогрета и зачастую используется как инструмент внутриполитического сведения счетов", - добавил он.