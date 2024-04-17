В МИД отреагировали на «секретный документ» о внешней политике РФ

Министерство иностранных дел России будет противостоять дезинформации и «агрессивным шагам» Запада в развязанной против РФ гибридной войне. Таким образом МИД России прокомментировал публикацию The Washington Post (WP) насчет «секретных документов» российского дипломатического ведомства.

«Как мы неоднократно заявляли на разных уровнях, мы можем подтвердить, что настроения направлены на решительную борьбу с агрессивными шагами, предпринятыми коллективным Западом в рамках гибридной войны, развязанной против России», — заявили в МИДе России.

Также представители российского дипломатического ведомства добавили, что страны Запада осознают отсутствие будущего в попытках быть гегемоном и конфронтации с Москвой.

До этого в МИДе России заявили о потере доверия к Швейцарии, как к нейтральной стране.

Ранее в Швейцарии объяснили призыв отменить санкции против России.