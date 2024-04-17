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В МИД отреагировали на «секретный документ» о внешней политике РФ

Министерство иностранных дел России будет противостоять дезинформации и «агрессивным шагам» Запада в развязанной против РФ гибридной войне. Таким образом МИД России прокомментировал публикацию The Washington Post (WP) насчет «секретных документов» российского дипломатического ведомства.

В МИД отреагировали на «секретный документ» о внешней политике РФ
© РИА Новости
«Как мы неоднократно заявляли на разных уровнях, мы можем подтвердить, что настроения направлены на решительную борьбу с агрессивными шагами, предпринятыми коллективным Западом в рамках гибридной войны, развязанной против России», — заявили в МИДе России.

Также представители российского дипломатического ведомства добавили, что страны Запада осознают отсутствие будущего в попытках быть гегемоном и конфронтации с Москвой.

До этого в МИДе России заявили о потере доверия к Швейцарии, как к нейтральной стране.

Ранее в Швейцарии объяснили призыв отменить санкции против России.

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