В Госдуме сочли попытки Киева атаковать Крым частью западного сценария

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым являются частью западного сценария. Такое мнение выразил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Уверен, что попытки украинских боевиков атаковать Крым беспилотниками и ракетами являются частью разработанного и переданного Киеву западного сценария. Тем более, что страны НАТО помогают украинским войскам с воздушной разведкой и наведением ударов», — пояснил парламентарий.

Он отметил, что после появления в Черном море разведывательных беспилотников, принадлежащих Западу, полуостров начинают атаковать ракетами или дронами. По мнению Шеремета, это говорит о прямом вмешательстве западных стран в конфликт на Украине.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем в ходе ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины было сбито десять ракет. Он также назвал произошедшее самой массированной атакой за последнее время.

Губернатор уточнил, что в результате пострадали четыре человека — у них зафиксированы резаные раны и осколочные ранения. 65-летний местный житель после попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской улице не выжил.