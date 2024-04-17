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В Совфеде оценили роль НАТО в атаке ВСУ на аэродром в Джанкое

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов не исключил причастности сил НАТО к обстрелу военного аэродрома в крымском городе Джанкой со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит «Лента.Ru».

В Совфеде оценили роль НАТО в атаке ВСУ на аэродром в Джанкое
© РИА Новости

Парламентарий напомнил, что «западные покровители» Украины продолжают помогать ей наносить удары по российской территории несмотря на то, что понимают безуспешность победы в конфликте. По его словам, «агрессивность такого рода будет повышаться».

Климов также напомнил, что генсек НАТО Столтебрег заявлял, что он не будет публично рассуждать о том, куда Украине не следует наносить удары.

«По-другому это можно сказать так: «стреляйте куда попадете». Но в этой всей истории мне особенно опасным представляется то, что я лично не верю, что такого рода атаки проходят без прямого участия натовских специалистов. В этом ужас и опасность ситуации», — подчеркнул сенатор.

Подобные атаки ВСУ не могут идти без разведданных НАТО, поддержки, а «то и без прямого участия специалистов» альянса, считает Климов.

Появились подробности атаки по российскому аэродрому в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли аэродром в Джанкое в ночь на 17 апреля. Обстрел начался в 3:40 мск и продлился около часа. Предполагается, что для удара ВСУ использовались около 7-8 баллистических ракет. Отмечается, что после атаки в районе аэродрома произошло возгорание.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее на Украине пригрозили разрушить Крымский мост.

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