Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будут ли новации в церемонии инаугурации главы государства, которая предварительно запланирована на май. Газета.Ru

«В целом церемония достаточно хорошо прописанная, стандартная. Поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные какие-то нюансы будут иметь место. Мы со временем будем вас информировать об этом», — сказал Песков. ТАСС

В 2018 году на предыдущей церемонии инаугурации президента приглашенных гостей размещали в залах Большого Кремлевского дворца и на Соборной площади. Туда приглашали и доверенных лиц, и представителей различных движений и организаций. Деловая газета «Взгляд»