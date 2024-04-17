Путин начал совещание на тему ситуации с паводками

Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства - первой темой заявлена ситуация с паводками в регионах и ликвидации их последствий.

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Открывая мероприятие, глава государства сообщил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по данной ситуации.

"Начнем с паводков. Первый доклад - Куренкова, - сказал президент. - Вы мне вчера докладывали, но мы с вами практически каждый день общаемся. Доложите, пожалуйста, как на сегодняшний день ситуация выглядит".

Основная тема встречи, как сообщили в Кремле, - внедрение отечественного программного обеспечения в секторах экономики.