Песков опроверг связь российского закона об иноагентах с грузинским

Заявления, что закон об иноагентах в Грузии, вдохновлен одноименным российским, беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Никак не следовало бы этот законопроект называть российским. Все-таки первыми начали следить за своей внутриполитической гигиеной США. Они ввели эту практику. Поэтому они никак не российский. Это нормальная практика для больших государств», — заявил Дмитрий Песков.

Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он также прокомментировал и ситуацию с протестами в Грузии из-за закона. По его словам, протестные настроение разжигаются извне. Россия внимательно следит за ситуацией. Подробности о беспорядках — в материале URA.RU. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, предположил, что акциями протеста управляет «голливудская рука».