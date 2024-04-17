Временную поверенную в делах Эстонии вызвали в МИД РФ

Временная поверенная в делах Эстонии в РФ Яна Ванамельдер была вызвана в российский МИД, ей заявлено о высылке одного сотрудника эстонского посольства в качестве ответной меры. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны доведено, что ее враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ", - указали в министерстве.

Кроме того, ей был выражен решительный протест в связи с объявлением 19 марта персоной нон грата без каких-либо оснований дипломата посольства РФ в Таллине, добавили в российском дипведомстве.