В среду, 17 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия начала вывод своих миротворцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре 2020 года произошло крупнейшее за последние годы обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Начались обстрелы и столкновения сил Армении и Азербайджана, стороны обвинили друг друга в эскалации. 8 ноября 2020-го Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города - Шуши.

Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион.

В сентябре 2023-го Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня. В числе условий был полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.

В Госдуме задались вопросом, нужны ли миротворцы России в Карабахе

В итоге президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекращает свое существование с 1 января 2024 года. К этому времени были распущены все государственные учреждения и организации. Более ста тысяч жителей Карабаха (при населении в 150 тысяч) покинули регион, переехав в Армению и другие страны.