$94.07+0.4999.93+0.14
Войти в почту

Песков адресовал Минобороны вопрос о потерях России на СВО

Кремль не может ответить на вопрос о потерях ВС РФ с начала СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, только Минобороны имеет право разглашать данную информацию.

Песков адресовал Минобороны вопрос о потерях России на СВО
© РИА Новости
«В Кремле не дают информацию на этот счет. Она дается только со стороны Минобороны», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU.

Он отметил, что в условиях СВО действует закон о гостайне.

« В остальном, это прерогатива Минобороны», — подытожил Песков.