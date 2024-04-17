Песков адресовал Минобороны вопрос о потерях России на СВО

Кремль не может ответить на вопрос о потерях ВС РФ с начала СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, только Минобороны имеет право разглашать данную информацию.

«В Кремле не дают информацию на этот счет. Она дается только со стороны Минобороны», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU.

Он отметил, что в условиях СВО действует закон о гостайне.