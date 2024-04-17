МИД: Россия закроет въезд для 235 граждан Австралии

Россия закроет въезд 235 гражданам Австралии. Об этом в среду, 17 апреля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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Все персональные санкции были введены в отношении муниципальных депутатов страны. Это решение мотивировано антироссийскими санкциями и «русофобской кампанией», проводимой в Австралии.

— Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня, — следует из заявления.

Уточняется, что дипведомство намерено продолжать работу над актуализацией «стоп-листа».

Также Россия включила в черный список 22 подданных Великобритании в ответ на продолжение агрессивного курса политики Лондона в адрес РФ. Въезд в страну запретили сотрудникам британских компаний Micro Focus Group Limited, Helsing Limited, а также NEC Software Solutions и Improbable.

В свою очередь бывшему послу Соединенных Штатов Америки в России Джону Салливану также запретили въезд в РФ. Помимо него, запрет будет распространяться еще на 227 американцев, причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса американской политики.