Памфилова назвала число подтвержденных нарушений на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) нашла подтверждение лишь 12 сообщениям о нарушениях на выборах президента России. Это число назвала глава ЦИК Элла Памфилова, ее слова приводит ТАСС.

Как рассказала глава Центризбиркома, всего комиссии поступило 459 сообщений о нарушениях. Из ее слов следует, что 447 остались неподтвержденными.

По итогам первых в России трехдневных выборов президента, проходивших с 15 по 17 марта, действующий президент Владимир Путин занял первое место с результатом 87,28 процента голосов. По данным ЦИК, явка на голосовании стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44 процента.

Днем ранее, 16 апреля, Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий.