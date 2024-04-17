Назначен новый глава Верховного суда России

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Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда РФ

Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты. Парламентская газета

Согласно заключению профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, кандидатура Подносовой отвечает требованиям, которые предъявляются конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда РФ. ТАСС

Высшая квалификационная коллегия судей также рекомендовала председателя коллегии по экономическим спорам Подносову на должность председателя ВС России. Одобрила кандидатуру Подносовой и комиссия при президенте России. Вечерняя Москва

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© РИА Новости
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