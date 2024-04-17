$94.07+0.4999.93+0.14
Войти в почту

Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах по примеру США

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах по примеру США.

Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах по примеру США
© РИА Новости
«Америкосы — последовательные люди. С 1938 года непримиримы к врагам своего государства. Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского», — заявил он.

Так, например, Медведев предложил установить для иноагентов уголовную ответственность по аналогии с законодательством США.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил направлять средства от реализации продуктов деятельности иноагентов в пользу России, в том числе в целях финансирования специальной военной операции. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть у RT.

Политика
Иван Сухарев
Андрей Белоусов
Дмитрий Медведев
Госдума
Совет безопасности РФ
Соединенные Штаты