Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах по примеру США.

«Америкосы — последовательные люди. С 1938 года непримиримы к врагам своего государства. Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского», — заявил он.

Так, например, Медведев предложил установить для иноагентов уголовную ответственность по аналогии с законодательством США.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил направлять средства от реализации продуктов деятельности иноагентов в пользу России, в том числе в целях финансирования специальной военной операции. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть у RT.