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Медведев: за митингами из-за закона об иноагентах в Грузии видна «голливудская» рука

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что за митингами в Грузии из-за закона об иноагентах видна «голливудская» рука. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, подобные акции нельзя называть «стихийными протестами», а организацией беспорядков занимается Запад. Он отметил, что закон «О прозрачности иностранного влияния», который пытаются принять в Грузии, в действительности взят с западных стран, а нее из России.

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