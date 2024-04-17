Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что за митингами в Грузии из-за закона об иноагентах видна «голливудская» рука. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, подобные акции нельзя называть «стихийными протестами», а организацией беспорядков занимается Запад. Он отметил, что закон «О прозрачности иностранного влияния», который пытаются принять в Грузии, в действительности взят с западных стран, а нее из России.