Захарова прокомментировала «приглашение» РФ на годовщину высадки союзников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила официального приглашения на 80-летие высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает радио Sputnik.

Ранее о направленном России приглашении заявили в организации Mission Libération, отвечающей за торжественные мероприятия 6 июня (годовщина высадки союзников в Нормандии). В Mission Libération подчеркнули, что президента РФ было решено не приглашать из-за украинского кризиса, однако Россия «приглашена и будет представлена, чтобы отметить самоотверженность и жертвы советского народа». Кто именно будет представлять российскую сторону, не уточнялось.

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Захарова рассказала, что вечером 16 апреля обсуждала новости о приглашении с послом РФ во Франции Алексеем Мешковым.