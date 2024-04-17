Путин отметил сохранение риска возникновения новых эпидемий в мире

Риск возникновения в мире новых эпидемий остается высоким, особенно в Африке, и Россия готова сотрудничать в сфере здравоохранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

"Риск возникновения в мире новых эпидемий и распространения уже известных опасных заболеваний остается весьма высоким. Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций. И Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения", - указывается в послании Путина, которое зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент РФ напомнил, что программа содействия африканским странам в области санитарно-эпидемического благополучия, которая стартовала в 2023 году, предусматривает поставку 10 мобильных лабораторий высокого уровня защиты, обучение более 350 африканских специалистов, а также проведение серии совместных научных исследований.

Глава российского государства также поприветствовал всех участников конференции, отметив, что мероприятие проводится в развитие инициатив, которые были выдвинуты по итогам второго саммита РФ - Африка, прошедшего в 2023 году в Санкт-Петербурге.

"Участники конференции, представители профильных государственных ведомств и служб, медики, эпидемиологи, микробиологи из двух десятков стран, несомненно, смогут обменяться профессиональными наработками, опытом предупреждения и реагирования на вспышки инфекционных болезней. Уверен, что такая совместная работа будет продуктивной, послужит защите здоровья жителей Африканского континента", - подчеркнул Путин.

Он также пожелал участникам мероприятия успехов.